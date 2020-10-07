Пожар на складе боеприпасов в России, фото: The Insider

https://racurs.ua/n144836-krupnyy-pojar-ohvatil-sklad-boepripasov-v-rossii-posledstviya-pokazali-na-video.html

Ракурс

Пожар на складе боеприпасов произошел в селе Шелемишево Рязанской области, в России. Огонь вспыхнул на территории ликвидированной военной части.

Там остались списанные боеприпасы. Об этом пишет издание «Известия».

Как информирует издание, из-за пожара эвакуация объявлена ​​в радиусе 50 км от места происшествия. В Шелемишево остались только те, кто отказался уезжать. В настоящее время пострадавших нет.

Вероятно, пожар начался после поджога сухой травы. После этого огонь перекинулся на склады.

На кадрах видео с места происшествия видно, как черный густой дым затянул небо. Как отметил один из очевидцев, местные жители почувствовали взрывную волну.

Катастрофа конкретная, со всех сторон дым. Снаряды сыплются, вот даже осколки, пепел. Просто качает, взрывная волна здесь, — говорит мужчина.

Российские СМИ также сообщают, что перекрыто движение по дороге Р-22 «Каспий» — главной магистрали, соединяющей Москву и Каспийское море.

Пожар на складе артиллерийских боеприпасов под Рязанью. Снаряды взрываются каждую секунду. Накрывают округу ударной волной. Осколки падают с неба pic.twitter.com/dmlpKisviY — Алексей Новоселов (@novosyolov) October 7, 2020

Напомним, в результате взрыва 4 августа во Бейруте было частично или полностью разрушено половину города. Убытки оцениваются в 15 млрд долл. США.