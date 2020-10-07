Пожежа на складі боєприпасів у Росії, фото: The Insider

https://racurs.ua/ua/n144836-masshtabna-pojeja-ohopyla-sklad-boieprypasiv-u-rosiyi-naslidky-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Пожежа на складі боєприпасів сталася у селі Шелемішево Рязанської області, що у Росії.

Вогонь спалахнув на території ліквідованої військової частини. Там залишилися списані боєприпаси. Про це пише видання «Известия».

Як інформує видання, через пожежу евакуація оголошена у радіусі 50 км від місця події. У Шелемішево залишилися лише ті, хто відмовився виїжджати. Наразі потерпілих немає.

Ймовірно, пожежа почалася після підпалу сухої трави. Після цього вогонь перекинувся на склади.

На кадрах відео з місця події видно, як чорний густий дим затягнув небо. Як зазначив один з очевидців, місцеві жителі відчули вибухову хвилю.

Катастрофа конкретна, з усіх сторін дим. Снаряди сиплються, ось навіть осколки, попіл. Просто хитає, вибухова хвиля тут, — каже чоловік.

Російські ЗМІ також повідомляють, що перекрито рух дорогою Р-22 «Каспій» — головною магістраллю, що сполучає Москву та Каспійське море.

Пожар на складе артиллерийских боеприпасов под Рязанью. Снаряды взрываются каждую секунду. Накрывают округу ударной волной. Осколки падают с неба pic.twitter.com/dmlpKisviY — Алексей Новоселов (@novosyolov) October 7, 2020

Нагадаємо, в результаті вибуху 4 серпня у Бейруті було частково або повністю зруйновано половину міста. Збитки оцінюються на суму 15 млрд дол. США.