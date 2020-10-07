Шторм розмив цвинтар у Франції, небіжчиків понесло водою в Італію, фото — Reuters

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Погодні катаклізми вирують у Європі. Шторм розмив цвинтар у містечку Сен-Мартен-Везюбі у Франції. Негода розмила цвинтар і понад 100 небіжчиків віднесло потоком води закордон.

Шторм «Алекс» став найсильнішим в цьому регіоні Альп за 100 років, повідомляє The Sun.

Оскільки потоки води понесли вже похованих на цвинтарі людей, то це ускладнило пошуки тіл людей, які загинули під час повені.

Спочатку вважали, що загинули 12 людей. Але потім з’ясували, що п’ять тіл з 12 знайдених були винесені водою зі цвинтаря. Тобто, внаслідок повені загинули семеро людей. Тривають пошуки ще 20 зниклих безвісти.

Шторм знищив сотні житлових будинків і розмив багато доріг. Зараз продукти багатьом місцевим жителям доставляють вертольотами.