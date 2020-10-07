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Шторм размыл кладбище во Франции, покойников понесло водой в Италию, фото — Reuters

Шторм размыл кладбище во Франции, покойников понесло водой в Италию (ФОТО, ВИДЕО)

7 окт 2020, 16:55
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Погодные катаклизмы бушуют в Европе. Шторм размыл кладбище в городке Сен-Мартен-Везюби во Франции. Непогода размыла кладбище и более 100 покойников унесло потоком воды за границу.

Шторм «Алекс» стал сильнейшим в регионе Альп за 100 лет, сообщает The Sun.

Поскольку потоки воды унесли уже похороненных на кладбище людей, то это осложнило поиски тел людей, погибших во время наводнения.

Шторм размыл кладбище во Франции, покойников понесло водой в Италию, фото — Sun

Сначала считали, что погибли 12 человек. Но потом выяснили, что пять тел из 12 найденных были унесены водой с кладбища. То есть, в результате наводнения погибли семь человек. Продолжаются поиски еще 20 пропавших без вести.

Шторм размыл кладбище во Франции, покойников понесло водой в Италию, фото — Sun

Шторм уничтожил сотни жилых домов и размыл многие дороги. Сейчас продукты многим местным жителям доставляют вертолетами.


Шторм размыл кладбище во Франции, покойников понесло водой в Италию, фото — Sun


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