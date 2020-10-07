Скільки мікропластику лежить на дні океану, розповіли вчені

Мікропластик в океані. Фото: Рубрика

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Ракурс

Забруднення пластиком океанів є однією з ключових причин глобального потепління. Австралійські вчені підрахували, що на морському дні знаходиться близько 14 млн тонн мікропластику.

Це результат величезної кількості сміття, яке щороку потрапляє у Світовий океан. Про це повідомляє Naked science.

Зазначається, що кожен рік в моря та океани потрапляє величезна кількість пластику, і з кожним роком ця тенденція тільки збільшується. Згодом пластик руйнується й осідає на морському дні у вигляді дрібних частинок, які можуть завдавати шкоди підводним жителям.

За допомогою роботизованого підводного човна вчені зібрали зразки з глибини від 1 тис. 655 м до 3 тис. 62 м біля берегів південної Австралії. Кількість знайденого мікропластику варіювалася від нуля до 13,6 фрагмента на один грам сухого осаду.

Таким чином, дослідникам вдалося встановити, що кількість пластику в океані у рази вища, ніж вважалося раніше. При цьому, кількість фрагментів мікропластику на дні збільшувалася у міру того, як ця ж кількість зростала на поверхні океану, а також зі збільшенням нахилу морського дна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у людський організм в процесі пиття води щомісяця потрапляють кілька грамів мікропластику. Ці маленькі шматочки пластику можуть утворитися внаслідок розпаду більшого пластику або мікрокульок, які використовуються у засобах особистої гігієни.