COVID-19 подкосил гендиректора «Укрпочты» Смелянского. Фото: nachasi.com

https://racurs.ua/n144968-covid-19-podkosil-gendirektora-ukrpochty-smelyanskogo.html

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Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заболел коронавирусом.

Чиновник был на самоизоляции после приезда из-за границы. Сейчас состояние его здоровья нормальное, он выполняет все указания врачей и пытается не снизить рабочий темп. Об этом Смелянский сообщил 20 октября на собственной странице в Facebook.

Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19, — говорится в сообщении.

По словам Смелянского, он работает дистанционно. Кроме того, чиновник отметил, что все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся.

Напомним, 7 октября заразился коронавирусом председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный. А 2 октября сообщалось, что коронавирусной болезнью COVID-19 заболел председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Также недавно сообщалось, что инфицированному коронавирусом пятому президенту Украины Петру Порошенко стало хуже.