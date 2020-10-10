COVID-19 підкосив гендиректора «Укрпошти» Смілянського. Фото: nachasi.com

https://racurs.ua/ua/n144968-covid-19-pidkosyv-gendyrektora-ukrposhty-smilyanskogo.html

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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський захворів на коронавірус.

Чиновник був на самоізоляції після приїзду з-за кордону. Наразі стан його здоров’я нормальний, він виконує всі вказівки лікарів та намагається не знизити робочий темп. Про це Смілянський повідомив 20 жовтня на власній сторінці у Facebook.

Ну що, я тепер також у статистиці хворих на COVID-19, — йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, він працює дистанційно. Крім того, чиновник зазначив, що всі зустрічі, які призначені на найближчий час, відбудуться.

Нагадаємо, 7 жовтня заразився коронавірусом голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний. А 2 жовтня повідомлялося, що на коронавірусну хворобу COVID-19 захворів голова правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Також нещодавно повідомлялося, що інфікованому коронавірусом п’ятому президенту України Петру Порошенку погіршало.