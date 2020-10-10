Бійці ССО України провели тренування на есмінці Великої Британії, Фото: ССО

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Військові навчання в Одесі відбулися за участі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Оператори-розвідники 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого провели спільні навчаннях разом з колегами країн НАТО на есмінці Dragon британських ВМС. Українські бійці відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, вчилися вести ближній бій та зачищати судно.

Як відомо, 7 жовтня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець королівських Військово-морських Сил Великої Британії Dragon. Тоді повідомлялося, що були заплановані спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройні сил України взяли участь у військових навчаннях Combined Resolve XIV в Німеччині. Бійці ЗСУ діяли злагоджено та зуміли вразити супротивника.