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Ракурс
Бійці ССО України провели тренування на есмінці Великої Британії, Фото: ССО

Бійці ССО України провели тренування на есмінці Великої Британії (ФОТО)

10 жов 2020, 13:04
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Військові навчання в Одесі відбулися за участі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Оператори-розвідники 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого провели спільні навчаннях разом з колегами країн НАТО на есмінці Dragon британських ВМС. Українські бійці відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, вчилися вести ближній бій та зачищати судно.

Як відомо, 7 жовтня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець королівських Військово-морських Сил Великої Британії Dragon. Тоді повідомлялося, що були заплановані спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.

Бійці ССО України провели тренування на есмінці Великої Британії, Фото: ССО

Бійці ССО України провели тренування на есмінці Великої Британії. Фото: ССО


Бійці ССО України провели тренування на есмінці Великої Британії, Фото: ССО

Нагадаємо, військовослужбовці Збройні сил України взяли участь у військових навчаннях Combined Resolve XIV в Німеччині. Бійці ЗСУ діяли злагоджено та зуміли вразити супротивника.

Джерело: Ракурс


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