Найбільший водоспад Криму пересохнув, з’явилося відео

Найбільший водоспад Криму Учан-Су пересохнув. Фото: gintur.com

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Ракурс

У Криму пересохнув найбільший водоспад півострова Учан-Су.

Скелі, якими раніше протікала вода, нині сухі. Жодного натяку на водоспад нині немає, крім високого трубопроводу. Туристи, які прибувають подивитися на пам’ятку, залишаються розчаровані. Відповідна інформація з’явилася на Telegram-каналі «Подъём».

Зазначається, що висота водоспаду становить понад 98 м. За словами користувачів, Учан-Су влітку регулярно пересихає, а в суворі зими замерзає. Як відомо, вода з цього водоспаду надходить у Могабинське водосховище, яке використовують для водопостачання Ялти. Наразі територія водоспаду належить до Ялтинського державного гірсько-лісового природного заповідника.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що у Байдарській долині біля окупованого Севастополя пересохла річка Боса, права притока Чорної річки, що живить розташоване там Чорноріченське водосховище. Це водосховище забезпечує водою Севастополь.