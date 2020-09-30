Посуха в Криму триває, фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n144509-u-krymu-peresohla-richka-yaka-napovnuvala-vodou-sevastopol-foto.html

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У Криму продовжують пересихати річки.

У Байдарській долині біля тимчасово окупованого Севастополя пересохла річка Боса, права притока Чорної річки, що живить розташоване там Чорноріченське водосховище, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Це водосховище забезпечує водою Севастополь.

У лівій притоці Чорної річки — річці Узунджа, другій за повноводністю річці Байдарської долини, вода є лише в нижній течії, де можна побачити невеликі озерця.

Вчора, 29 вересня, в Севастополі був дощ, проте на наповнення водою Чорноріченського водосховища він майже не вплинув, повідомляють ЗМІ тимчасово окупованого півострова.

Зазначається, що дощ в районі цього водосховища був значно слабшим, ніж у самому місті, а воду, що випала, відразу ж поглинула пересохла земля.

Нагадаємо, у Білогірському районі тимчасово окупованого Криму нещодавно пересохла річка Танасу — притока річки Біюк-Карасу, котра наповнює Білогірське водосховище.