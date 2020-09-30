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Ракурс
Посуха в Криму триває, фото: «Крим.Реалії»

У Криму пересохла річка, яка живила водою Севастополь (ФОТО)

30 вер 2020, 14:41
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У Криму продовжують пересихати річки.

У Байдарській долині біля тимчасово окупованого Севастополя пересохла річка Боса, права притока Чорної річки, що живить розташоване там Чорноріченське водосховище, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Це водосховище забезпечує водою Севастополь.

Посуха в Криму триває, фото: «Крим.Реалії»

Посуха в Криму триває, фото: «Крим.Реалії»

У лівій притоці Чорної річки — річці Узунджа, другій за повноводністю річці Байдарської долини, вода є лише в нижній течії, де можна побачити невеликі озерця.

Посуха в Криму триває, фото: «Крим.Реалії»

Вчора, 29 вересня, в Севастополі був дощ, проте на наповнення водою Чорноріченського водосховища він майже не вплинув, повідомляють ЗМІ тимчасово окупованого півострова.

Зазначається, що дощ в районі цього водосховища був значно слабшим, ніж у самому місті, а воду, що випала, відразу ж поглинула пересохла земля.


Посуха в Криму триває, фото: sevastopol.su

Нагадаємо, у Білогірському районі тимчасово окупованого Криму нещодавно пересохла річка Танасу — притока річки Біюк-Карасу, котра наповнює Білогірське водосховище.

Джерело: Ракурс


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