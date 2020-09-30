Коли зможуть поховати загиблих у катастрофі Ан-26, розповіли у ДБР

Авіакатастрофа Ан-26. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Авіакатастрофа в Чугуєві на Харківщині сколихнула всю Україну. В одну мить трагічно загинули 26 людей. Наразі ведуться слідчі дії та проводиться розслідування трагедії.

Керівник управління головного слідчого управління ДБР Ярослав Лешенко зазначив, що наразі фахівці завершують проведення ДНК-експертиз загиблих і найближчі родичі зможуть забрати тіла для поховання вже цього тижня. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає «Інтерфакс-Україна».

За повідомленням журналістів видання «Сегодня», зараз у Харкові перебувають родичі 17 загиблих. Експерти взяли у них зразки ДНК. Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що процедура ідентифікації тіл може зайняти від двох до трьох тижнів.

Нагадаємо, авіакатастрофа трапилася на автодорозі Київ-Харків-Довжанський 25 вересня близько 20.50. Військовий літак марки АН-26 впав і загорівся під час планових навчальних польотів, здійснюючи посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві на Харківщині. На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба. Загинули 26 осіб.

Курсант Віталій Вільховий помер у лікарні через сильні опіки. Вчора, 29 вересня, відбулася церемонія прощання із ним у Харкові.

Як повідомляв «Ракурс» раніше, ДБР назвало версії авіакатастрофи під Харковом. В СБУ заявили, що, за попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали — керування виконував командир екіпажу.