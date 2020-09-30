Когда смогут похоронить погибших в катастрофе Ан-26, рассказали в ГБР

Крушение Ан-26. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n144508-kogda-smogut-pohoronit-pogibshih-v-katastrofe-an-26-rasskazali-v-gbr.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Чугуеве на Харьковщине всколыхнула всю Украину. В одно мгновение трагически погибли 26 человек. Сейчас ведутся следственные действия и расследование трагедии.

Руководитель управления главного следственного управления ГБР Ярослав Лешенко отметил, что сейчас эксперты заканчивают проведение ДНК-экспертиз погибших и ближайшие родственники смогут забрать тела для захоронения уже на этой неделе. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает «Интерфакс-Украина».

По сообщению журналистов издания «Сегодня», сейчас в Харькове находятся родственники 17 погибших. Эксперты взяли у них образцы ДНК. Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что процедура идентификации тел может занять от двух до трех недель.

Напомним, авиакатастрофа произошла на автодороге Киев-Харьков-Довжанский 25 сентября около 20.50. Военный самолет марки АН-26 упал и загорелся во время плановых учебных полетов, осуществляя посадку на аэродроме воинской части в городе Чугуеве Харьковской области. На борту находились 27 человек: 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба. Погибли 26 человек.

Курсант Виталий Вильховый умер в больнице из-за сильных ожогов. Вчера, 29 сентября, состоялась церемония прощания с ним в Харькове.

Как сообщал «Ракурс» ранее, ГБР назвало версии авиакатастрофы под Харьковом. В СБУ заявили, что, по предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали — управление выполнял командир экипажа.