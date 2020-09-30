В Крыму пересохла питавшая водой Севастополь река (ФОТО)https://racurs.ua/n144509-v-krymu-peresohla-pitavshaya-vodoy-sevastopol-reka-foto.htmlРакурс
В Крыму продолжают пересыхать реки.
В Байдарской долине у временно оккупированного Севастополя пересохла река Боса, правый приток Черной речки, питающий расположенное там Чернореченское водохранилище, сообщает издание «Крим.Реалии».
Это водохранилище обеспечивает водой Севастополь.
В левом притоке Черной речки — реке Узунджи, второй по полноводности реке Байдарской долины, вода есть только в нижнем течении, где можно увидеть небольшие озерца.
Вчера, 29 сентября, в Севастополе был дождь, однако на наполнение водой Чернореченского водохранилища он почти не повлиял, сообщают СМИ временно оккупированного полуострова.
Отмечается, что дождь в районе этого водохранилища был значительно слабее, чем в самом городе, а выпавшую воду сразу же поглотила пересохшая земля.
Напомним, в Белогорском районе временно оккупированного Крыма недавно пересохла река Танасу — приток реки Биюк-Карасу, которая наполняет Белогорское водохранилище.