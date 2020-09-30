Засуха в Крыму продолжается, фото: «Крим.Реалии»

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Ракурс

В Крыму продолжают пересыхать реки.

В Байдарской долине у временно оккупированного Севастополя пересохла река Боса, правый приток Черной речки, питающий расположенное там Чернореченское водохранилище, сообщает издание «Крим.Реалии».

Это водохранилище обеспечивает водой Севастополь.

В левом притоке Черной речки — реке Узунджи, второй по полноводности реке Байдарской долины, вода есть только в нижнем течении, где можно увидеть небольшие озерца.

Вчера, 29 сентября, в Севастополе был дождь, однако на наполнение водой Чернореченского водохранилища он почти не повлиял, сообщают СМИ временно оккупированного полуострова.

Отмечается, что дождь в районе этого водохранилища был значительно слабее, чем в самом городе, а выпавшую воду сразу же поглотила пересохшая земля.

Напомним, в Белогорском районе временно оккупированного Крыма недавно пересохла река Танасу — приток реки Биюк-Карасу, которая наполняет Белогорское водохранилище.