Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Самый большой водопад Крыма Учан-Су пересох. Фото: gintur.com

Самый большой водопад Крыма пересох, появилось видео

10 окт 2020, 12:30
999

В Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су.

Скалы, по которым раньше протекала вода, сейчас сухие. Никакого намека на водопад сейчас нет, кроме высокого трубопровода. Туристы, прибывающие посмотреть на достопримечательность, остаются разочарованы. Соответствующая информация появилась на Telegram-канале «Подъем».

Отмечается, что высота водопада составляет более 98 м. По словам пользователей, Учан-Су летом регулярно пересыхает, а в суровые зимы замерзает. Как известно, вода из этого водопада поступает в Могабинское водохранилище, которое используют для водоснабжения Ялты. Сейчас территория водопада относится к Ялтинскому государственному горно-лесного природному заповеднику.


Напомним, 30 сентября стало известно, что в Байдарской долине возле оккупированного Севастополя пересохла река Босса, правый приток Черной речки, питающей расположенное там Чернореченское водохранилище. Это водохранилище обеспечивает водой Севастополь.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров