Самый большой водопад Крыма Учан-Су пересох. Фото: gintur.com

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В Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су.

Скалы, по которым раньше протекала вода, сейчас сухие. Никакого намека на водопад сейчас нет, кроме высокого трубопровода. Туристы, прибывающие посмотреть на достопримечательность, остаются разочарованы. Соответствующая информация появилась на Telegram-канале «Подъем».

Отмечается, что высота водопада составляет более 98 м. По словам пользователей, Учан-Су летом регулярно пересыхает, а в суровые зимы замерзает. Как известно, вода из этого водопада поступает в Могабинское водохранилище, которое используют для водоснабжения Ялты. Сейчас территория водопада относится к Ялтинскому государственному горно-лесного природному заповеднику.

Напомним, 30 сентября стало известно, что в Байдарской долине возле оккупированного Севастополя пересохла река Босса, правый приток Черной речки, питающей расположенное там Чернореченское водохранилище. Это водохранилище обеспечивает водой Севастополь.