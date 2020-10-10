Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Эпидемия коронавируса в Киеве набирает обороты —за минувшие сутки, 9 октября, COVID-19 обнаружили у 532 человек.

Шесть больных вчера умерли, а всего коронавирус унес жизни 469 киевлян. По состоянию на 10 октября в Киеве медики подтвердили 26 тыс. 995 случаев коронавируса. За 9 октября заболели 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 25 девочек от одного до 17 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Телеграм.

В столичные больницы госпитализировали 82 пациентов, а другие находятся на изоляции и под контролем врачей. Выздоровели за 9 октября 216 человек, а в целом инфицировались 9 тыс. 627 жителей Киева.

За минувшие сутки больше всего больных обнаружили в Деснянском районе —117 человек. Еще 89 и 67 человек заболели в Дарницком и Днепровском районах.

Напомним, 9 октября коронавирусом в Украине инфицировались 5 тыс. 728 человек. Всего с начала пандемии заболели 256 тыс. 266 украинцев, а количество умерших по состоянию на сегодня составляет 4 тыс. 887 человек.