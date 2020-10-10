Ураган «Дельта» налетел на США. Фото: ukranews.com

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Ракурс

Ураган «Дельта» приблизился к южному побережью США, порывы ветра достигают 104 км/ч.

Сложные погодные условия привели к частичному обесточиванию трех штатов — Луизиана, Техас и Миссисипи. По состоянию на 8.30 10 октября более 100 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Техасе, а более 480 тыс. в соседней Луизиане. Еще 35 тыс. абонентов без света в штате Миссисипи. Об этом информирует портал poweroutage. us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.

Метеорологи предупреждают, что из-за сильных дождей существует опасность наводнения.

Еще вчера, 9 октября, циклон «Дельта» считался ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. А уже сейчас он считается ураганом категории 1. Ветер такой силы может ломать небольшие деревья, срывать крыши с домов, рвать линии электропередач.

Напомним, на днях ураган «Дельта» достиг Карибского бассейна. Из-за стихии в Мексике и на Кубе десятки тысяч человек пришлось эвакуировать. Ураган со скоростью ветра более 175 км/ч привел к немалым разрушениям в регионе.