Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ураган «Дельта» налетел на США. Фото: ukranews.com

Ураган «Дельта» налетел на США, без света уже 600 тыс. жителей (ВИДЕО)

10 окт 2020, 11:26
999

Ураган «Дельта» приблизился к южному побережью США, порывы ветра достигают 104 км/ч.

Сложные погодные условия привели к частичному обесточиванию трех штатов — Луизиана, Техас и Миссисипи. По состоянию на 8.30 10 октября более 100 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Техасе, а более 480 тыс. в соседней Луизиане. Еще 35 тыс. абонентов без света в штате Миссисипи. Об этом информирует портал poweroutage. us, отслеживающий ситуацию с энергоснабжением в стране.

Метеорологи предупреждают, что из-за сильных дождей существует опасность наводнения.

Еще вчера, 9 октября, циклон «Дельта» считался ураганом второй категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. А уже сейчас он считается ураганом категории 1. Ветер такой силы может ломать небольшие деревья, срывать крыши с домов, рвать линии электропередач.


Напомним, на днях ураган «Дельта» достиг Карибского бассейна. Из-за стихии в Мексике и на Кубе десятки тысяч человек пришлось эвакуировать. Ураган со скоростью ветра более 175 км/ч привел к немалым разрушениям в регионе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров