Ураган «Дельта» налетів на США. Фото: ukranews.com

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Ураган «Дельта» наблизився до південного узбережжя США, пориви вітру досягають 104 км/год.

Складні погодні умови призвели до часткового знеструмлення трьох штатів — Луїзіана, Техас та Міссісіпі. Станом на 8.30 10 жовтня понад 100 тис. споживачів залишилися без електроенергії у Техасі, а понад 480 тис. у сусідній Луїзіані. Ще 35 тис. абонентів без світла у штаті Міссісіпі. Про це інформує портал poweroutage. us, що відслідковує ситуацію з енергопостачанням у країні.

Метеорологи попереджають, що через сильні дощі існує небезпека повені.

Ще вчора, 9 жовтня, циклон «Дельта» вважався ураганом другої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона. А вже зараз він вважається ураганом категорії 1. Вітер такої сили можу ламати невеликі дерева, зривати дахи з будинків, рвати лінії електропередач.

Нагадаємо, днями ураган «Дельта» досяг Карибського басейну. Через стихію у Мексиці та на Кубі десятки тисяч осіб довелося евакуювати. Ураган зі швидкістю вітру понад 175 км/год призвів до чималих руйнувань у регіоні.