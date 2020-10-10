Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n144963-bezkoshtovni-plr-testy-u-pryvatnyh-laboratoriyah-ne-robytymut-ludyam-iz-vulyci-stepanov.html

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Приватні лабораторії не робитимуть людям із вулиці безкоштовне ПЛР-тестування.

Такі лабораторії здійснюватимуть лише аналіз переданих їм зразків на своєму лабораторному обладнанні. Такі дії передбачає постанова Кабінету міністрів, 10 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

За словами міністра, мобільні бригади МОЗ чи лікарні, які здійснюють забір у людини, передаватимуть аналізи у приватні лабораторії, які будуть проводити тестування.

Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти. Тому ми будемо залучати приватні лабораторії, контрактувати їх і відвозити їм зразки для того, щоб вони проводили тестування, — заявив Степанов.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 млн грн з держбюджету на проведення тестування методом ПЛР у приватних лабораторіях для усіх громадян. В уряді запевняють, що тест на COVID-19 стане доступнішим для більшої кількості українців.

У Уряд буде укладати з приватними лабораторіями відповідні контракти, за якими держава буде сплачувати проведення тестувань. Тому безкоштовними тести будуть лише у тих лабораторіях, з якими зможе укласти контракт МОЗ.