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Ракурс
Частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы. Фото: Слуга народа

Бесплатные ПЦР-тесты в частных лабораториях не будут делать людям с улицы — Степанов

10 окт 2020, 10:50
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Частные лаборатории не будут делать людям с улицы бесплатное ПРЛ-тестирование.

Такие лаборатории будут осуществлять лишь анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании. Такие действия предусматривает постановление Кабинета министров, 10 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

По словам министра, мобильные бригады Минздрава или больницы, которые осуществляют забор у человека, будут передавать анализы в частные лаборатории, которые будут проводить тестирование.

Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировали. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Поэтому мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование, — заявил Степанов.


Напомним, Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн из госбюджета на проведение тестирования методом ПЦР в частных лабораториях для всех граждан. В правительстве уверяют, что тест на COVID-19 станет доступнее для большего количества украинцев.

В правительство будет заключать с частными лабораториями соответствующие контракты, по которым государство будет оплачивать проведение тестирований. Поэтому бесплатными тесты будут только в тех лабораториях, с которыми сможет заключить контракт Минздрав.

Источник: Ракурс


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