Рекордний ураган “Дельта” вирує у Мексиці і на Кубі — новини світу

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Ураган «Дельта» вирує у країнах Карибського басейну — у Мексиці і на Кубі десятки тисяч осіб довелося евакуювати. Стихія зі швидкістю вітру понад 175 км/ год призвела до чималих руйнувань у регіоні.

Ураган валив дерева, зривав електродроти та дахи з будинків. У деяких населених пунктах затоплено вулиці. Зокрема, постраждав мексиканський півострів Юкатан, де без світла залишилися майже 250 тис. місцевих мешканців, ще 40 тис. були евакуйовані, пише The Watchers.

Жертвами стихії у Мексиці стало щонайменше дев’ятеро осіб. Водночас на Кубі фермерам довелося оперативно рятувати врожай тютюну, оскільки регіон підтопило. Вода залила домівки 14 тис. осіб.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями «Дельта» накриє материкову частину США. Американський штат Луїзіана вже почав готуватися до приходу урагану — в прибережних районах зміцнюють дамби і розміщують мішки з піском.

«Дельта» — десятий ураган цього сезону у континентальній частині США, що вважається рекордом. Попередній рекорд — дев’ять ураганів за сезон — було встановлено у 1916 році.

Нагадаємо, потужний буревій нещодавно завдав значних руйнувань на Херсонщині.