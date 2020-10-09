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Рекордний ураган “Дельта” вирує у Мексиці і на Кубі — новини світу

Рекордний ураган «Дельта» вдарив по Мексиці і Кубі (ВІДЕО)

9 жов 2020, 10:26
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Ураган «Дельта» вирує у країнах Карибського басейну — у Мексиці і на Кубі десятки тисяч осіб довелося евакуювати. Стихія зі швидкістю вітру понад 175 км/ год призвела до чималих руйнувань у регіоні.

Ураган валив дерева, зривав електродроти та дахи з будинків. У деяких населених пунктах затоплено вулиці. Зокрема, постраждав мексиканський півострів Юкатан, де без світла залишилися майже 250 тис. місцевих мешканців, ще 40 тис. були евакуйовані, пише The Watchers.

Жертвами стихії у Мексиці стало щонайменше дев’ятеро осіб. Водночас на Кубі фермерам довелося оперативно рятувати врожай тютюну, оскільки регіон підтопило. Вода залила домівки 14 тис. осіб.

Рекордний ураган “Дельта” вдарив по Мексиці і Кубі

Рекордний ураган “Дельта” вдарив по Мексиці і Кубі

Синоптики прогнозують, що найближчими днями «Дельта» накриє материкову частину США. Американський штат Луїзіана вже почав готуватися до приходу урагану — в прибережних районах зміцнюють дамби і розміщують мішки з піском.


«Дельта» — десятий ураган цього сезону у континентальній частині США, що вважається рекордом. Попередній рекорд — дев’ять ураганів за сезон — було встановлено у 1916 році.

Нагадаємо, потужний буревій нещодавно завдав значних руйнувань на Херсонщині.


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