Помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова — “Схеми”

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Ракурс

Перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, котрий є одним із найближчих друзів президента і співвласником компаній, що входять до складу «Квартал-95», таємно приїжджав додому до олігарха Ріната Ахметова.

Про це розповіли журналісти програми «Схеми» у розслідуванні «Зе-Ахметов».

31 серпня авто Audi А8 на «номерах прикриття», якою на постійній основі користується Шефір, попрямувала з Офісу президента до Конча-Заспи. Туди під’їхало авто, яким користується охорона Ріната Ахметова та броньований Mercedes Maybach. Сергій Шефір вийшов з Audi та пересів у Maybach. Maybach поїхав до бокових воріт маєтку Ахметова поблизу селища Плюти Київської області.

«Схеми» поцікавилися у Шефіра метою візиту до Ахметова. У відповідь помічник Зеленського зазначив:

Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка.

Журналісти також звернулися за коментарем до Ахметова. Прес-служба олігарха не прокоментувала тему серпневої зустрічі з Шефіром, а натомість нагадала про іншу відому зустріч — 16 березня, коли Зеленський офіційно зібрав олігархів та бізнесменів на Банковій поговорити про боротьбу з коронавірусом.

На боротьбу з епідемією в Україні Ахметов виділив 300 млн грн. На ці гроші його благодійний фонд закупив і направив до лікарень тести і засоби індивідуального захисту для медиків, а також апарати ШВЛ, які вже рятують життя українців, — зазначили у прес-службі олігарха.

Там також додали, що мета у Ахметова одна — допомогти Україні подолати пандемію.

Журналісти надіслали запит до Зеленського із запитаннями, чи уповноважував він Шефіра на таємну зустріч з Ахметовим вдома у олігарха.

З Офісу президента надійшла така відповідь:

16 березня під час зустрічі з представниками великого бізнесу (у тому числі за участю Ріната Ахметова) глава держави обговорював питання протидії поширенню COVID-19. У подальшому інших зустрічей (приватних або неофіційних) президента України з бізнесменом не було. Зеленський не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі.

Окрім цього, у Зеленського нагадали, що «Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України та є одним з найбільших платників податків».

На думку аналітиків, Ахметову набагато швидше вдалося налагодити конструктивні стосунки з Зеленським аніж з Порошенком.

Нагадаємо, раніше в офісі Зеленського назвали фейком та заперечили інформацію про фінансування «Слуги народу» Ахметовим, про що повідомляли ЗМІ. Ахметов нібито зберігає своє становище, «задобрюючи нову владу»: купує по 300 «швидких» для сіл, бере під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу.