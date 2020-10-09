Статистика нових випадків COVID-19 наблизилася до 6-тисячної позначки

https://racurs.ua/ua/n144907-novyy-rekord-covid-19-v-ukrayini-statystyka-nablyzylasya-do-6-tysyachnoyi-poznachky.html

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Коронавірус в Україні за 8 жовтня виявили в 5 тис. 804 осіб.

Як свідчать дані моніторингової системи РНБО, це чергове, третій день поспіль, оновлення показника нових хворих. Померли за останню добу 89 людей.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області (630), Києві (567) та Одеській області (403).

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли понад 250,5 тис. осіб 4 тис. 779 — померли. Продовжують лікуватися понад 137 тис. людей.

Напередодні в МОЗ повідомляли про 5 тис. 397 нових випадків. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадував, що у медичної системи «є певні межі». Він не виключив повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Подібна ситуація була навесні в Іспанії і Італії. І навіть медичні системи європейських країн не витримували навантаження, всі ми бачили ті шокуючі кадри, — розповідав Степанов.

Київ з понеділка знову потрапить в «помаранчеву» зону карантину. В Держспоживслужбі столиці повідомили, що наповненість ліжкомісць в Києві досягає 75%.