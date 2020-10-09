Названо причину загибелі молодих військових на Житомирщині

Названо причину загибелі молодих військових на Житомирщиніhttps://racurs.ua/ua/n144906-nazvano-prychynu-zagybeli-molodyh-viyskovyh-na-jytomyrschyni.htmlРакурс
Названо причину загибелі трьох військових — у Держслужбі з надзвичайних ситуацій оприлюднили попередню версію загибелі українських військовослужбовців, тіла яких 8 жовтня виявили в орендованій квартирі на Житомирщині.
8 жовтня у селі Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло три особи (військовослужбовці в/ч А1912), — повідомила прес-служба ДСНС України, пише УНН.
Вказано, що ознак пожежі не було, тому підрозділи вогнеборців ДСНС не залучалися.
Нагадаємо, у четвер до поліції зателефонували колеги загиблих, які виявили тіла чоловіків за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.
Усі троє загиблих — військовослужбовці за контрактом. Уродженцям Сумщини та Дніпропетровщини було по 23 роки, мешканцю Чернігова — 21 рік.