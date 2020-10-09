Названа причина гибели молодых военных на Житомирщине

https://racurs.ua/n144906-nazvana-prichina-gibeli-molodyh-voennyh-na-jitomirschine.html

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Названа причина гибели трех военных — в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в пятницу обнародовали предварительную версию гибели украинских военнослужащих, тела которых 8 октября обнаружили на съемной квартире в Житомирской области.

8 октября во селе Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли три человека (военнослужащие в/ч А1912), — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Указано, что признаков пожара не было, поэтому подразделения пожарных ГСЧС не привлекались.

Напомним, в четверг в полицию позвонили коллеги погибших, которые обнаружили тела мужчин по месту жительства. Во время поверхностного осмотра ни у кого из них не обнаружили телесных повреждений.

Все трое погибших — военнослужащие по контракту. Уроженцам Сумщины и Днепропетровщины было по 23 года, жителю Чернигова — 21 год.