Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Названа причина гибели молодых военных на Житомирщине

Названа причина гибели молодых военных на Житомирщине

9 окт 2020, 08:54
999

Названа причина гибели трех военных — в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в пятницу обнародовали предварительную версию гибели украинских военнослужащих, тела которых 8 октября обнаружили на съемной квартире в Житомирской области.

8 октября во селе Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли три человека (военнослужащие в/ч А1912), — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Указано, что признаков пожара не было, поэтому подразделения пожарных ГСЧС не привлекались.


Напомним, в четверг в полицию позвонили коллеги погибших, которые обнаружили тела мужчин по месту жительства. Во время поверхностного осмотра ни у кого из них не обнаружили телесных повреждений.

Все трое погибших — военнослужащие по контракту. Уроженцам Сумщины и Днепропетровщины было по 23 года, жителю Чернигова — 21 год.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров