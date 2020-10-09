Протесты в Кыргызстане вынудили президента заговорить об отставке

https://racurs.ua/n144905-protesty-v-kyrgyzstane-vynudili-prezidenta-zagovorit-ob-otstavke.html

Ракурс

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост после того, как в стране утвердят легитимных руководителей органов исполнительной власти.

Соответствующее заявление 9 октября появилось на сайте главы Кыргызстана.

Жээнбеков отметил, что для урегулирования ситуации в стране, которую сейчас охватили протесты, уже принят ряд шагов, в частности аннулированы результаты парламентских выборов. Также глава государства не исключает отставки правительства и назначения нового премьера.

Нам нужно как можно скорее вернуть ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, я готов уйти с поста президента Кыргызстана, — пояснил Жээнбеков.



Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, на которых победу одержали провластные партии. Оппозиция не признала результаты этих выборов и заявила о старте протестов из-за массовых фальсификаций. Преодолеть проходной барьер в 7% смогла лишь одна оппозиционная партия.

Население Кыргызстана выступает за проведение перевыборов. Протесты в стране сопровождались столкновениями с полицией и свержением органов госвласти. Протестующие заняли здание парламента, резиденцию президента и мэрию столицы Бишкека. Впоследствии ЦИК Кыргызстана признал недействительными результаты выборов, а президент Жээнбеков заявил, что готов к переговорам с оппозицией.