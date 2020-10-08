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Праздник Иоанна Богослова отмечают 9 октября. Фото: spzh.news

9 октября отмечают праздник Иоанна Богослова и Всемирный день почты

8 окт 2020, 22:54
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9 октября православные чествуют защитника всех путников — Иоанна Богослова.

Украинцы верят, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. Богослову молятся при дальней дороге. Считалось, что он убережет от нечистой силы, живущей по обочинам дорог. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать.

Школьникам и студентам 9 октября нужно помолиться Иоанну Богослову и попросить у него помощи в учебе. Кроме того, 9 октября — поминальный день, поэтому нужно обязательно помолиться за души умерших.

Народные приметы на 9 октября:

  • Снег пошел 9 октября — через 40 дней наступит зима.
  • Если человек родился 9 октября, то его талисманом считается топаз. Также в качестве оберега можно носить яшму.
  • Во время заката небо в дымке — жди скорой непогоды.
  • Улетели грачи 9 октября — скоро выпадет снег.
  • Розовый, желтый или золотой закат — хорошая погода будет.
  • Идет дождь 9 октября — непогода продлится еще 2 недели.

9 октября также отмечают Всемирный день почты или Международный день почтовой службы — один из международных дней, отмечаемых в системе ООН.

Кроме того, 9 октября в мире отмечают День яйца, День интересных событий, День «Возьми своего плюшевого мишку на работу или в школу», Национальный день нанотехнологий в США.


9 октября в истории:

  • 1874 год — основание Всемирного Почтового Союза, который насчитывает в своем составе 189 стран.
  • 1962 год — провозглашение независимости Уганды.
  • 1963 год — в воздух впервые поднялся вертолет Ми-8.
  • 1975 год — академик Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира.

Напомним, 8 октября в Украине отмечали День юриста профессиональный праздник судей, прокуроров, адвокатов, следователей, нотариусов, юрисконсультантов и правоведов.

Источник: Ракурс


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