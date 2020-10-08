Коронавирус подтвердили еще у 18 представителей «Шахтера». Фото: ФК «Шахтер»

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Ракурс

Футболисты «Шахтера» продолжают инфицироваться коронавирусом.

Повторное тестирование показало, что коронавирусной болезнью COVID-19 заболели девять игроков клуба и девять человек персонала первой команды. Всех инфицированных отправили на 10 дней на самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба «Шахтера».

Руководство команды добавило, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в лагерь сборной Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные здоровые футболисты с 9 октября вернутся к тренировкам.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в донецком «Шахтере». В понедельник, 5 октября, стало известно, что игроки национальной сборной Украины вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко сдали положительный тест на COVID-19. Кроме Пятова и Степаненко, положительные тесты сдали и два сотрудников персонала команды. После таких новостей «Шахтер» в полном составе пошел на самоизоляцию.

Также коронавирус подхватили голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, вратарь «Александрии» Юрий Панькив, а также шеф-повар сборной Украины по футболу Любомир Тошич.