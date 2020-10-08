Коронавірус підтвердили ще у 18 представників «Шахтаря». Фото: ФК «Шахтар»

https://racurs.ua/ua/n144903-koronavirus-pidtverdyly-sche-u-18-predstavnykiv-shahtarya.html

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Футболісти «Шахтаря» продовжують інфікуватися коронавірусом.

Повторне тестування показало, що на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли дев’ятеро гравців клубу та дев’ятеро осіб персоналу першої команди. Всіх інфікованих відправили на 10 днів на самоізоляцію. У більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких — у легкій формі. Про це 8 жовтня повідомила прес-служба «Шахтаря».

Керівництво команди додало, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в табір збірної України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй. Решта здорових футболістів з 9 жовтня повернуться до тренувань.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався у донецькому «Шахтарі». У понеділок, 5 жовтня, стало відомо, що гравці національної збірної України воротар Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко здали позитивний тест на COVID-19. Крім Пятова і Степаненка, позитивні тести здали й двоє співробітників персоналу команди. Після таких новин «Шахтар» у повному складі пішов на самоізоляцію.

Також коронавірус підхопили голкіпер мадридського «Реалу» Андрій Лунін, воротар «Олександрії» Юрій Паньків, а також шеф-кухар збірної України з футболу Любомир Тошич.