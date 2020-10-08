Масштабна пожежа в Південній Кореї. Фото: catscdn.vn

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Масштабна пожежа охопила хмарочос у місті Ульсан у Південній Кореї.

Загорівся 33-поверховий житловий будинок Samhwan в стилі модерн. Попередньо відомо, що пожежа почалася на 12 поверсі житлового будинку. Згодом вогонь поширився на всю будівлю. Пожежа розростається через сильний вітер. Про це 8 жовтня повідомляє SAOstar.

Внаслідок пожежі постраждали 15 осіб, їх доправили в лікарню. Повідомляється, що постраждалих може бути набагато більше.

У будинку Samhwan 33 поверхи. На перших трьох поверхах розташований торговельний центр. Житлові квартири займають більшість будівлі — з 4 по 33 поверхи. В домі проживають 127 сімей.

Рятувальники працюють над тим, щоб загасити пожежу, але зробити це дуже складно. Причина загоряння наразі невідома.

Нагадаємо, 7 жовтня в окупованій Ялті горіла будівля санаторію Міністерства оборони Російської Федерації. Рятувальники гасили пожежу впродовж кількох годин.