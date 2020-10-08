Аудит «Нафтогазу» виявив втрати для держбюджету на 75 млрд грн. Фото: yvu.com.ua

https://racurs.ua/ua/n144901-75-mlrd-grn-vtratyv-derjbudjet-cherez-finansovi-porushennya-u-naftogazi.html

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Аудит НАК «Нафтогазу» виявив фінансові порушення, через які державний бюджет втратив 75,5 млрд грн.

Лист із результатами ревізії керівник Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Аудит проводився з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року. Про це 8 жовтня повідомляє «Економічна правда».

У листі йдеться про те, що під час аудиту були виявлені факти неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат на суму 176 млрд грн. Ревізори оцінили у 75,5 млрд грн втрати, до яких призвели рішення керівництва «Нафтогазу».

Аудиторська служба запропонувала компанії повернути кошти в бюджет, покарати винних та усунути всі порушення.

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв у коментарі «Громадському радіо» заявив, що проти керівництва компанії відкрили кримінальне провадження.

Важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні, — заявив посадовець і додав, що у «Нафтогазі» останні події сприймають, як наполегливе запрошення до публічної дискусії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наказав провести аудит коронавірусного фонду. Оновлення про витрату коштів із COVID-фонду він зобов’язав оновлювати щотижня.