Аудит «Нафтогаза» выявил потери для госбюджета на 75 млрд грн. Фото: yvu.com.ua

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Аудит НАК «Нафтогаза» выявил финансовые нарушения, из-за которых государственный бюджет потерял 75,5 млрд грн.

Письмо с результатами ревизии руководитель Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю. Аудит проводился с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года. Об этом 8 октября сообщает «Экономическая правда».

В письме говорится о том, что во время аудита были выявлены факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям на сумму 176 млрд грн. Ревизоры оценили в 75,5 млрд грн потери, к которым привели решения руководства «Нафтогаза».

Аудиторская служба предложила компании вернуть средства в бюджет, наказать виновных и устранить все нарушения.

Между тем председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в комментарии «Громадському радио» заявил, что против руководства компании открыли уголовное производство.

Трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Она построена на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня, — заявил чиновник и добавил, что в «Нафтогазе» последние события воспринимают, как настойчивое приглашение к публичной дискуссии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал провести аудит коронавирусного фонда. Обновление о расходе средств из COVID-фонда он обязал обновлять еженедельно.