Новый нардеп от «Голоса» Андрей Шараскин. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Народным депутатом от партии «Голос» вместо Святослава Вакарчука станет Андрей Шараскин.

Центральная избирательная комиссия должна вынести постановление о признании его избранным. Шараскин — ученый, режиссер и актер. С августа 2014 года по январь 2016 года он был участником антитеррористической операции на Донбассе, имел позывной Богема. Об этом 8 октября сообщила партия «Голос» в Facebook.

Отмечается, что в АТО Шараскин был заместителем командующего «Украинской добровольческой армии» по общественно-политическим вопросам. Эту должность он занимал в 2016 году.

В 2019 году возглавил Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума «Трансформация Украины». Шараскин награжден орденом «За мужество» III степени и медаль «Участник антитеррористической операции» за участие в боях за Донецкий аэропорт. Также он имеет знак отличия министра обороны «Знак Почета».

Напомним, 26 июня музыканта Святослава Вакарчука на съезде партии «Голос» досрочно лишили депутатского мандата. В то же время Вакарчук остается «активным членом» партии.