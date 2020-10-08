Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 9 октября будет облачной, но в ряде областей все же ожидаются кратковременные дожди.

Осадки прогнозируют ночью в западных областях и в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой областях. В Одесской области дождливо в течение суток. Температура воздуха ночью ожидается от 6° до 15° тепла, а днем — до 16−26° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с и юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 октября будет с переменной облачностью. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове в последний рабочий день недели будет облачной с прояснениями. Температуру воздуха ночью прогнозируют 6−8° тепла, днем 20−22° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 11−13° тепла, а днем обещают 21−23° выше нуля.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки будут без существенных осадков. Температурные показатели следующие — ночью 6−8° тепла, а днем — 16−18° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 9 октября будет дождливой ночью. Столбики термометров ночью покажут 6−13° тепла, а днем 16−19° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погоду в Украине 8 октября обещали теплую и солнечную в восточных и южных регионах страны, в остальных регионах синоптики прогнозировали мощные ливни и грозы.