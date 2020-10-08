Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 9 жовтня буде хмарною, але в низці областей все ж очікуються короткочасні дощі.

Опади прогнозують вночі у західних областях та в Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій областях. На Одещині дощитиме впродовж доби. Температура повітря вночі очікується від 6° до 15° тепла, а вдень — до 16−26° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с та південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 9 жовтня буде з мінливою хмарністю. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові в останній робочий день тижня буде хмарною з проясненнями. Температуру повітря вночі прогнозують 6−8° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Погода Одесі найближчої доби буде дощовою. Температура повітря вночі очікується 11−13° тепла, а вдень обіцяють 21−23° вище нуля.

Погодні умови у Львові найближчої доби будуть без істотних опадів. Температурні показники наступні — вночі 6−8° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 9 жовтня буде дощовою лише вночі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−13° тепла, а вдень 16−19° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погоду в Україні 8 жовтня обіцяли теплу та сонячну у східних та південних регіонах країни, в інших регіонах синоптики прогнозували потужні зливи та грози.