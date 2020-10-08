Британия одобрила кредитные гарантии на 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной. Фото: prm.ua

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Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) возобновляет свою работу на украинском рынке.

UKEF восстанавливает покрытие британского экспорта в Украину и теперь может оказать поддержку до 2,5 млрд фунтов стерлингов для стимулирования экспорта Великобритании в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе, который 8 октября появился на веб-странице британского правительства.

Отмечается, что поддержкой со стороны UKEF смогут воспользоваться конкретные отрасли, которые определены в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины. Среди приоритетов — оборонный сектор, агропромышленный комплекс, здравоохранение, инфраструктура и энергетика.

Как отмечает «Европейская правда», из общей суммы в 2,5 млрд фунтов на строительство ракетных катеров для Военно-морских сил ВСУ выделят 1,25 млрд.

Напомним, 7 октября Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Документ предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли, Киев должен получить 1,6 млрд долл. кредита.