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Британія схвалила кредитні гарантії на 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною. Фото: prm.ua

Британія схвалила кредитні гарантії на 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною

8 жов 2020, 19:29
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Британська експорто-кредитна агенція (UKEF) відновлює свою роботу на українському ринку.

UKEF відновлює покриття британського експорту в Україну і тепер може надати підтримку до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для стимулювання експорту Великої Британії до України. Про це йдеться у прес-релізі, який 8 жовтня з’явився на веб-сторінці британського уряду.

Зазначається, що підтримкою з боку UKEF зможуть скористатися конкретні галузі, які визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України. Серед пріоритетів — оборонний сектор, агропромисловий комплекс, охорона здоров’я, інфраструктура та енергетика.


Як зазначає «Європейська правда», з загальної суми у 2,5 млрд фунтів на будівництво ракетних катерів для Військово-морських сил ЗСУ виділять 1,25 млрд.

Нагадаємо, 7 жовтня Україна та Велика Британія підписали Меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Документ передбачає співпрацю в оборонній галузі, Київ повинен отримати 1,6 млрд дол. кредиту.


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