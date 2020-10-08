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Ракурс
Новий нардеп від «Голосу» Андрій Шараскін. Фото: 24tv.ua

Місце Вакарчука в Раді займе захисник Донецького аеропорту (ФОТО)

8 жов 2020, 20:41
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Народним депутатом від партії «Голос» замість Святослава Вакарчука стане Андрій Шараскін.

Центральна виборча комісія має винести постанову про визнання його обраним. Шараскін — вчений, режисер та актор. З серпня 2014 року до січня 2016 року він був учасником антитерористичної операції на Донбасі, мав позивний Богема. Про це 8 жовтня повідомила партія «Голос» у Facebook.

Зазначається, що в АТО Шараскін був заступником командувача «Української добровольчої армії» з суспільно-політичних питань. Цю посаду він обіймав у 2016 році.

У 2019 році очолив Координаційну раду добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України». Шараскін отримав орден «За мужність» III ступеня та медаль «Учасник антитерористичної операції» за участь у боях за Донецький аеропорт. Також він має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».


Новий нардеп від «Голосу» Андрій Шараскін. Фото: партія «Голос» у Фейсбук

Нагадаємо, 26 червня музиканта Святослава Вакарчука на з’їзді партії «Голос» достроково позбавили депутатського мандата. Водночас Вакарчук залишається «активним членом» партії.

Джерело: Ракурс


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