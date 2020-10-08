Новий нардеп від «Голосу» Андрій Шараскін. Фото: 24tv.ua

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Народним депутатом від партії «Голос» замість Святослава Вакарчука стане Андрій Шараскін.

Центральна виборча комісія має винести постанову про визнання його обраним. Шараскін — вчений, режисер та актор. З серпня 2014 року до січня 2016 року він був учасником антитерористичної операції на Донбасі, мав позивний Богема. Про це 8 жовтня повідомила партія «Голос» у Facebook.

Зазначається, що в АТО Шараскін був заступником командувача «Української добровольчої армії» з суспільно-політичних питань. Цю посаду він обіймав у 2016 році.

У 2019 році очолив Координаційну раду добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України». Шараскін отримав орден «За мужність» III ступеня та медаль «Учасник антитерористичної операції» за участь у боях за Донецький аеропорт. Також він має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».

Нагадаємо, 26 червня музиканта Святослава Вакарчука на з’їзді партії «Голос» достроково позбавили депутатського мандата. Водночас Вакарчук залишається «активним членом» партії.