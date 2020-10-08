Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Масштабный пожар в Южной Корее. Фото: catscdn.vn

Масштабный пожар охватил небоскреб в Южной Корее, десятки человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

8 окт 2020, 21:47
999

Масштабный пожар охватил небоскреб в городе Ульсан в Южной Корее.

Загорелся 33-этажный жилой дом Samhwan в стиле модерн. Предварительно известно, что пожар начался на 12 этаже жилого дома. Впоследствии огонь распространился на все здание. Пожар разрастается из-за сильного ветра. Об этом 8 октября сообщает SAOstar.

В результате пожара пострадали 15 человек, их доставили в больницу. Сообщается, что пострадавших может быть гораздо больше.

В доме Samhwan 33 этажа. На первых трех этажах расположен торговый центр. Жилые квартиры занимают большинство здания — с 4 по 33 этаж. В доме проживают 127 семей.

Спасатели работают над тем, чтобы потушить пожар, но сделать это очень сложно. Причина возгорания пока неизвестна.

Масштабный пожар в Южной Корее. Фото: catscdn.vn

Масштабный пожар в Южной Корее. Фото: catscdn.vn


Напомним, 7 октября в оккупированной Ялте горело здание санатория Министерства обороны Российской Федерации. Спасатели тушили пожар в течение нескольких часов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров