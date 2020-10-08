Масштабный пожар в Южной Корее. Фото: catscdn.vn

https://racurs.ua/n144902-masshtabnyy-pojar-ohvatil-neboskreb-v-ujnoy-koree-desyatki-chelovek-postradali-foto-video.html

Ракурс

Масштабный пожар охватил небоскреб в городе Ульсан в Южной Корее.

Загорелся 33-этажный жилой дом Samhwan в стиле модерн. Предварительно известно, что пожар начался на 12 этаже жилого дома. Впоследствии огонь распространился на все здание. Пожар разрастается из-за сильного ветра. Об этом 8 октября сообщает SAOstar.

В результате пожара пострадали 15 человек, их доставили в больницу. Сообщается, что пострадавших может быть гораздо больше.

В доме Samhwan 33 этажа. На первых трех этажах расположен торговый центр. Жилые квартиры занимают большинство здания — с 4 по 33 этаж. В доме проживают 127 семей.

Спасатели работают над тем, чтобы потушить пожар, но сделать это очень сложно. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, 7 октября в оккупированной Ялте горело здание санатория Министерства обороны Российской Федерации. Спасатели тушили пожар в течение нескольких часов.