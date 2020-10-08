Свято Іоанна Богослова відзначають 9 жовтня. Фото: spzh.news

https://racurs.ua/ua/n144904-9-jovtnya-vidznachaut-svyato-ioanna-bogoslova-ta-vsesvitniy-den-poshty.html

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9 жовтня православні вшановують захисника всіх подорожніх — Іоанна Богослова.

Українці вірять, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. Богослову моляться при далекій дорозі. Вважалося, що він вбереже від нечистої сили, що живе по узбіччях доріг. Цього дня працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати.

Школярам і студентам 9 жовтня потрібно помолитися Іоанну Богослову і попросити у нього допомоги в навчанні. Крім того, 9 жовтня — поминальний день, тому потрібно обов’язково помолитися за душі померлих.

Народні прикмети на 9 жовтня:

Сніг пішов 9 жовтня — через 40 днів настане зима.

Якщо людина народилася 9 жовтня, то її талісманом вважається топаз. Також в якості оберега можна носити яшму.

Під час заходу небо в серпанку — чекай швидкої негоди.

Відлетіли граки 9 жовтня — скоро випаде сніг.

Рожевий, жовтий або золотий захід — хороша погода буде.

Йде дощ 9 жовтня — негода триватиме ще 2 тижні.

9 жовтня також відзначають Всесвітній день пошти або Міжнародний день поштової служби — один з міжнародних днів, що відзначаються в системі ООН.

Крім того, 9 жовтня в світі відзначають День яйця, День цікавих подій, День «Візьми свого плюшевого ведмедика на роботу або в школу», Національний день нанотехнологій в США.

9 жовтня в історії:

1874 рік — заснування Всесвітнього поштового союзу, який налічує у своєму складі 189 країн.

1962 рік — проголошення незалежності Уганди.

1963 рік — у повітря вперше піднявся гелікоптер Мі-8.

1975 рік — академік Андрій Сахаров отримав Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні відзначали День юриста професійне свято суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, нотаріусів, юрисконсультантів та правознавців.