Протести у Киргизстані змусили президента заговорити про відставку

Президент Киргизстану назвав умову своєї відставки — протести в Киргизстані

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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий покинути свій пост після того, як в країні затвердять легітимних керівників органів виконавчої влади.

Відповідна заява 9 жовтня з’явилася на сайті глави Киргизстану.

Жеенбеков зазначив, що для врегулювання ситуації в країні, яку нині охопили протести, вже ухвалено низку кроків, зокрема анульовано результати парламентських виборів. Також глава держави не виключає відставки уряду і призначення нового прем'єра.

Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася, в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади та країна стане на шлях законності, готовий піти з поста президента Киргизстану, — пояснив Жеенбеков.



Нагадаємо, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобули провладні партії. Опозиція не визнала результати цих виборів і заявила про старт протестів через масові підкупи і фальсифікації. Подолати 7% прохідний барʼєр змогла лише одна опозиційна партія.

Населення Киргизстану виступає за проведення перевиборів. Протести в країні супроводжувалися зіткненнями з поліцією і захопленням органів держвлади. Протестувальники зайняли будівлю парламенту, резиденцію президента і мерію столиці Бішкека. Згодом ЦВК Киргизстану визнала недійсними результати виборів, а президент Жеенбеков заявив, що готовий до переговорів з опозицією.