Трех мертвых военных нашли в селе на Житомирщине, фото — Главком

https://racurs.ua/n144882-treh-mertvyh-voennyh-nashli-v-sele-na-jitomirschine.html

Ракурс

В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих. На тела наткнулись утром 8 октября на съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района.

В полицию позвонили коллеги погибших, которые обнаружили тела мужчин по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не нашли. Местные СМИ утверждают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Все трое погибших — военнослужащие по контракту. Уроженцам Сумщины и Днепропетровщины было по 23 года, жителю Чернигова — 21 год.

В Житомирской области в поселке Новоивницкое находится военная часть А1912.