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Ракурс
Трех мертвых военных нашли в селе на Житомирщине, фото — Главком

Трех мертвых военных нашли в селе на Житомирщине

8 окт 2020, 15:16
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В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих. На тела наткнулись утром 8 октября на съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района.

В полицию позвонили коллеги погибших, которые обнаружили тела мужчин по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не нашли. Местные СМИ утверждают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Все трое погибших — военнослужащие по контракту. Уроженцам Сумщины и Днепропетровщины было по 23 года, жителю Чернигова — 21 год.


В Житомирской области в поселке Новоивницкое находится военная часть А1912.

Источник: Ракурс


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