Сколько ушло на лекарства и лечение COVID-пациентов, сообщили в Минздраве

https://racurs.ua/n144883-skolko-ushlo-na-lekarstva-i-lechenie-covid-pacientov-soobschili-v-minzdrave.html

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Стоимость лечения COVID-19 назвал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, комментируя вопрос о случаях, когда пациенты тратили десятки тысяч гривен на лечение коронавирусной инфекции.

Это единичные случаи… Такие громкие случаи о «заплатили кучу денег» довольно быстро расходятся в СМИ, и у всех формируется представление, что это поголовно. В то же время число людей, которым спасли жизни, которые были на аппаратах ИВЛ, а сегодня после лечения за счет госбюджета покинули стационар, никто не озвучивает, — заявил Ляшко в интервью «Украинской правде. Жизнь.»

Он рассказал, что Кабмин перепрофилировал 15 млрд грн для Национальной службы здоровья Украины в отдельный «коронавирусный» пакет. Из него профинансирована экстренная медицинская помощь — 1,3 млрд грн получили больницы, а также стационарная медицинская помощь — 2,41 млрд грн. Стационарная медицинская помощь включает доплату медицинской бригаде больницы и средства на покрытие препаратов для лечения COVID-19 (антибиотики и другую симптоматическую терапию) и кислород.

Также Ляшко назвал алгоритм действий в случае выявления симптомов коронавирусной болезни.

Есть симптомы, обращаемся к семейному врачу. Нет семейного врача — два варианта: либо «скорая», либо на горячую линию, которая есть у каждой государственной администрации. Горячая линия подскажет дежурного врача, — указал заместитель министра здравоохранения.

Напомним, Ляшко ранее озвучил условие, при котором Украине придется вернуться к жесткому карантину.