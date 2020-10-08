Скільки витратили на ліки і лікування COVID-пацієнтів, вказали у МОЗ

https://racurs.ua/ua/n144883-skilky-vytratyly-na-liky-i-likuvannya-covid-paciientiv-vkazaly-u-moz.html

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Вартість лікування COVID-19 назвав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, коментуючи питання щодо випадків, коли пацієнти витрачали десятки тисяч гривень на лікування коронавірусної інфекції.

Це поодинокі випадки… Такі гучні випадки про «заплатили купу грошей» вони ж досить швидко розходяться в ЗМІ, і у всіх формується уявлення, що це поголовно. В той же час кількість людей, яким врятовано життя, котрі були на апаратах ШВЛ, а сьогодні вийшли повністю проліковані зі стаціонару за рахунок держбюджету ніхто не озвучує, — заявив Ляшко в інтерв’ю «Українській правді. Життя».

Він розповів, що Кабмін перепрофілював 15 млрд грн для Національної служби здоров’я України на окремий «коронавірусний» пакет. З нього профінансовано екстрену медичну допомогу — 1,3 млрд грн отримали лікарні, а також стаціонарну медичну допомогу — 2,41 млрд грн. Стаціонарна медична допомога включає доплату медичній бригаді лікарні та кошти на покриття препаратів для лікування COVID-19 (антибіотики та іншу симптоматичну терапію) і кисень.

Також Ляшко назвав алгоритм дій у разі виявлення симптомів коронавірусної хвороби.

Є симптоми, звертаємося до сімейного лікаря. Немає сімейного лікаря — два варіанти: або швидка, або на гарячу лінію, яка є при кожній державній адміністрації. Гаряча лінія підкаже чергового лікаря, — вказав заступник міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, Ляшко також озвучив умову, за якої Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину.