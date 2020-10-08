Умову відновлення жорсткого карантину назвав Ляшко

https://racurs.ua/ua/n144878-umovu-vidnovlennya-jorstkogo-karantynu-nazvav-lyashko.html

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Умову, за якої Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, озвучив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На його думку, в разі повної заповненості хворими на коронавірусну інфекцію всіх ліжко-місць, підготовлених для госпіталізації, Україна буде змушена знову запровадити жорсткий карантин. Про це Ляшко заявив в інтерв’ю «Українській правді. Життя».

Він додав, що завдяки дії весняних обмежувальних заходів медичній системі вдалося забезпечити 50 тис. ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Карантин спрацював на 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи суттєво на економіку в рамках адаптивного карантину, — переконує головний санлікар.

Зараз Міністерство охорони здоров’я прораховує, яка кількість хворих на день впродовж одного-двох тижнів призведе до повного заповнення лікарняних ліжок. Він додав, що два тижні в середньому складає інкубаційний період.

Тоді я як санітарний лікар буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, й у нас іншого виходу нема, окрім як іти за прикладом Ізраїлю, Мадрида, Парижа і запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи, — зазначив Ляшко.

У цьому випадку, на його думку, вже не можна буде знайти баланс між економікою і порятунком життя.