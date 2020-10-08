Головне джерело інфікування коронавірусом назвала ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n144852-golovne-djerelo-infikuvannya-koronavirusom-nazvala-vooz.html

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Головним джерелом інфікування коронавірусом є передача респіраторної інфекції COVID-19 від 10−20% хворих. Ця частка інфікованих поширює хворобу серед інших 80%.

Про це під час трансляції засідання ВООЗ у Tвіттер заявила експерт Марія ван Керкхове, передає УНН.

Не всі (хворі) передають інфекцію комусь іще. Згідно з оцінками, від 10% до 20% випадків відповідальні за 80% заражень, — пояснила експерт.

Вона додала, що поширення коронавірусу здійснюється «вогнищами». Також Керкхове попередила про небезпеку, яку коронавірусна інфекція становить у замкнутому просторі з великим скупченням людей. Йдеться, перш за все, про будинки тривалого проживання громадян з ослабленим здоров’ям, нічні клуби і в’язниці.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що «більшість населення все ще залишається чутливим» до коронавірусу. Однак нині немає даних про те, як довго будуть захищені імунітетом ті, хто вже переніс хворобу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров’я в Україні 8 жовтня зафіксовано 5 тис. 397 нових заражень COVID-19. Загалом коронавірус підхопили понад 244 тис. українців.

Спалах хвороби після інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 вперше зафіксували у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу вірус поширився на 188 країн світу. 11 березня ВООЗ визнала поширення хвороби — пандемією.