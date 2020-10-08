Главный источник инфицирования коронавирусом назвала ВОЗ

https://racurs.ua/n144852-glavnyy-istochnik-inficirovaniya-koronavirusom-nazvala-voz.html

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Главным источником инфицирования коронавируса является передача респираторной инфекции COVID-19 от 10−20% больных. Эта доля инфицированных распространяет болезнь среди остальных 80%.

Об этом во время трансляции заседания Всемирной организации здравоохранения в Tвиттер заявила эксперт Мария ван Керкхове, передает УНН.

Не все (больные) передают инфекцию кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений, — пояснила эксперт.

Она добавила, что распространение коронавируса осуществляется «очагами». Также Керкхове предупредила об опасности, которую коронавирусная инфекция представляет в замкнутом пространстве с большим скоплением людей. Речь идет, прежде всего, о домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, ночных клубах и тюрьмах.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «большинство населения все еще остается чувствительным» к коронавирусу. Однако в настоящее время нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес болезнь.

Напомним, согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Украине 8 октября зафиксировано 5 тыс. 397 новых заражений COVID-19. С начала пандемии коронавирус подхватили более 244 тыс. украинцев.

Вспышку болезни после инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор вирус распространился на 188 стран мира. 11 марта ВОЗ признала распространение болезни — пандемией.