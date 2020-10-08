Условие восстановления жесткого карантина назвал Ляшко

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Условие, при котором Украине придется снова вернуться в режим жесткого карантина, озвучил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его мнению, в случае полной заполненности больными коронавирусной инфекцией всех койко-мест, подготовленных для госпитализации, Украина будет вынуждена вновь ввести жесткий карантин. Об этом Ляшко заявил в интервью «Украинская правда. Жизнь».

Он добавил, что благодаря действию весенних ограничительных мер медицинской системе удалось обеспечить 50 тыс. койко-мест для больных COVID-19.

Карантин сработал на 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях повышенного числа случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина, — убеждает главный санврач.

Он отметил, что сейчас Министерство здравоохранения просчитывает, какое число больных в день в течение одной-двух недель приведет к полному заполнению больничных коек. Ляшко напомнил, что две недели в среднем составляет инкубационный период.

Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные меры, — отметил Ляшко.

В этом случае, по его мнению, уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни.