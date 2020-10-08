Найближчого родича поширеного вірусу виявили біологи

Кажан. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n144877-nayblyjchogo-rodycha-poshyrenogo-virusu-vyyavyly-biology.html

Ракурс

Краснуха, яку провокують родичі Rubella virus, була виявлена у подковогубих кажанів, жовтогорлового кажана, а також у плацентарних і сумчастих ссавців з гострим енцефалітом.

Зараз немає ніяких доказів того, що ці патогени можуть впливати на організм людини. Про це повідомляє Naked science.

Ендрю Дж. Беннет з Університету Вісконсину в Медісоні (США) і його колеги вивчали коронавіруси, які переносять кажани, і виявили, що вірус краснухи походить від цих тварин.

Краснуху вперше описали ще у 1814 році, проте коріння хвороби досі залишалося невідомим. Виявилося, що «родичі» цього вірусу присутні у порожнині рота подковогубих кажанів. Дотепер вірус краснухи не зустрічався серед тварин.

З’ясувалося, що майже 50% кажанів цього виду є носіями схожих вірусів — рухугу і рустрела. Рухугу був виявлений у зовні здорових кажанів виду Hipposideros cyclops в Уганді. Рустрелу, що належить до зовнішньої групи, виявили у плацентарних і сумчастих тварин з гострим енцефалітом в одному із зоопарків Німеччині та у диких жовтогорлих польових кажанів виду Apodemus flavicollis в зоопарку і поруч із ним.

Амінокислотні послідовності чотирьох передбачуваних В-клітинних епітопів в гібридному білку (E1) вірусів краснухи, рухугу та рустрела і двох передбачуваних Т-клітинних епітопів в капсидних білків вірусів краснухи та рухугу збігаються майже повністю.

Моделювання гомотрімер E1 показує, що рухугу і вірус краснухи мають подібну здатність до злиття з мембраною клітини-господаря. Вчені підкреслили, що ані рухугу, ані рустрела у людей не зустрічається, а от чи здатний вірус краснухи повернутися до організму тварин — поки не відомо.

Зазначимо, що це захворювання передається повітряно-крапельним шляхом і здатне викликати висипання та аналогічні грипу симптоми. Якщо хворобу підхопить вагітна жінка, то це може спровокувати мертвонародження, викидень або дефект у розвитку плоду. Краснуху вдалося перемогти завдяки вакцинації, проте її осередки все ще присутні у світі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, призвела до значного зменшення циркуляції інших поширених респіраторних вірусів.