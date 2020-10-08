Ближайшего родственника распространенного вируса обнаружили биологи

Летучая мышь. Фото: BBC

https://racurs.ua/n144877-blijayshego-rodstvennika-rasprostranennogo-virusa-obnarujili-biologi.html

Ракурс

Краснуха, которую провоцируют родственные Rubella virus вирусы, была обнаружена у подковогубых летучих мышей, желтогорлой мыши, а также у плацентарных и сумчатых млекопитающих с острым энцефалитом.

На данный момент нет никаких доказательств того, что эти патогены могут влиять на организм человека. Об этом сообщает Naked science. Эндрю Дж. Беннет из Университета Висконсина в Мэдисоне (США) и его коллеги изучали коронавирусы, которые переносят летучие мыши, и обнаружили, что вирус краснухи произошел от этих животных. Краснуху впервые описали еще в 1814 году, однако корни болезни до сих пор оставались неизвестными. Оказалось, что «родственники» этого вируса присутствуют в полости рта подковогубых летучих мышей. До сих пор вирус краснухи не встречали среди животных. Оказалось, что почти 50% мышей этого вида являются носителями похожих вирусов — рухугу и рустрела. Рухугу был обнаружен у внешне здоровых летучих мышей Hipposideros cyclops в Уганде. Рустрелу, который относится к внешней группе, выявили у плацентарных и сумчатых животных с острым энцефалитом в одном из зоопарков Германии и у диких желтогорлых полевых мышей (Apodemus flavicollis) в зоопарке и рядом с ним. Аминокислотные последовательности четырех предполагаемых В-клеточных эпитопов в гибридном белке (E1) вирусов краснухи, рухугу и рустрела и двух предполагаемых Т-клеточных эпитопов в капсидном белке вирусов краснухи и рухугу совпадают почти полностью. Моделирование гомотримеров E1 показывает, что рухугу и вирус краснухи обладают сходной способностью к слиянию с мембраной клетки-хозяина. Ученые подчеркнули, что ни рухугу, ни рустрела у людей не встречается, а вот способен ли вирус краснухи вернуться в организм животных — пока не известно. Отметим, что данное заболевание передается воздушно-капельным путем и способно вызывать сыпь и аналогичные гриппу симптомы. Если заболевает беременная женщина, то это может спровоцировать мертворождение, выкидыш или дефект в развитии плода. Краснуху удалось победить благодаря вакцинации, однако ее очаги все еще присутствуют в мире. Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, привела к значительному уменьшению циркуляции других распространенных респираторных вирусов.

Ближайшего родственника распространенного вируса обнаружили биологи — новости науки

Ближайшего родственника вируса краснухи обнаружили в ротовой полости летучих мышей. Один из видов этих животных практически на 50% состоит из носителей вируса

Краснуха, которую провоцируют родственные Rubella virus вирусы, выявили у подковогубых летучих мышей, желтогорлой мыши, а также у плацентарных и сумчатых млекопитающих с острым энцефалитом.

На данный момент нет никаких доказательств того, что эти патогены могут влиять на организм человека. Об этом сообщает Naked science.

Эндрю Дж. Беннет из Университета Висконсина в Мэдисоне (США) и его коллеги изучали коронавирусы, которые переносят летучие мыши, и обнаружили, что вирус краснухи произошел от этих животных.

Краснуху впервые описали еще в 1814 году, однако корни болезни до сих пор оставались неизвестными. Оказалось, что «родственники» этого вируса присутствуют в полости рта подковогубых летучих мышей. До сих пор вирус краснухи не встречали среди животных.

Оказалось, что почти 50% мышей этого вида являются носителями похожих вирусов — рухугу и рустрела. Рухугу был обнаружен у внешне здоровых летучих мышей Hipposideros cyclops в Уганде. Рустрелу, который относится к внешней группе, выявили у плацентарных и сумчатых животных с острым энцефалитом в одном из зоопарков Германии и у диких желтогорлых полевых мышей (Apodemus flavicollis) в зоопарке и рядом с ним.

Аминокислотные последовательности четырех предполагаемых В-клеточных эпитопов в гибридном белке (E1) вирусов краснухи, рухугу и рустрела и двух предполагаемых Т-клеточных эпитопов в капсидном белке вирусов краснухи и рухугу совпадают почти полностью.

Моделирование гомотримеров E1 показывает, что рухугу и вирус краснухи обладают сходной способностью к слиянию с мембраной клетки-хозяина. Ученые подчеркнули, что ни рухугу, ни рустрела у людей не встречается, а вот способен ли вирус краснухи вернуться в организм животных — пока не известно.

Отметим, что данное заболевание передается воздушно-капельным путем и способно вызывать сыпь и аналогичные гриппу симптомы. Если заболевает беременная женщина, то это может спровоцировать мертворождение, выкидыш или дефект в развитии плода. Краснуху удалось победить благодаря вакцинации, однако ее очаги все еще присутствуют в мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, привела к значительному уменьшению циркуляции других распространенных респираторных вирусов.

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