Опоясывающий лишай. Фото: Pixabay

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Опоясывающий лишай — неприятное заболевание, которое остается «в нагрузку» тем, кто переболел ветряной оспой. Конечно, сам факт того, что вы переболели ветрянкой, еще не означает, что опоясывающий лишай для вас неизбежен. Однако шансы заболеть им существенно возрастают.

Реактивация этого вируса вызвана ослаблением иммунной системы, поэтому опоясывающий лишай чаще встречается у людей преклонного возраста.

Опоясывающий лишай — что это?

Опоясывающий лишай, он же опоясывающий герпес, представляет собой вирусную инфекцию, которая обычно приводит к появлению сыпи или волдырей. Эти волдыри чаще всего развиваются по линейной схеме на одной стороне тела — в районе нижних ребер.

Инфекция эта довольно распространена: примерно каждый третий человек в течение жизни сталкивается с опоясывающим лишаем. Его вызывает тот же вирус, что и ветряную оспу. Вот что нужно знать о причинах появления опоясывающего лишая, а также о том, как его лечить и предотвращать.

Симптомы опоясывающего лишая

Яркая сыпь с волдырями — один из главных видимых симптомов опоясывающего лишая. Обычно она проявляется на одной стороне тела узкой полосой и чаще всего располагается вдоль туловища.

Также среди симптомов опоясывающего лишая:

боль или жжение в месте появления сыпи;

покалывание;

онемение;

зуд;

красная сыпь с волдырями.

Причины появления опоясывающего лишая

Если в молодости вы переболели ветряной оспой, значит, организм подвергся воздействию этого вируса. Даже после того, как вы излечились от ветрянки, ее вирус «поселяется» в теле на всю оставшуюся жизнь. Вот почему обычно ветрянкой не болеют дважды, хотя такие случаи тоже известны.

По словам Кэролайн Нельсон, доктора медицины, дерматолога из госпиталя Йельского университета, вирус живет в неактивном состоянии в ганглиях задних корешков, которые представляют собой кластер нейронов, передающих сенсорную информацию в спинной мозг. В этом неактивном состоянии вирус безвреден. Только когда иммунная система ослабевает до такой степени, что больше не может держать его под контролем, вирус снова активируется, вызывая опоясывающий лишай.

Когда вирус ветряной оспы реактивируется, он распространяется по нервным волокнам, идущим от ганглиев задних корешков к поверхности кожи. По мере размножения вируса у пациента обычно появляется сыпь, которая является главным признаком развития опоясывающего лишая.

Факторы риска

У всех, кто переболел ветряной оспой, есть риск развития опоясывающего лишая. Хотя невозможно предвидеть, кто заболеет или не заболеет опоясывающим лишаем в будущем, существуют некоторые факторы, которые ослабляют иммунную систему, и такие люди входят в группу повышенного риска.

Вот некоторые из этих факторов:

Старение. Риск опоясывающего лишая увеличивается с возрастом. До 80 лет риск заболеть опоясывающим лишаем составляет около 20‒30%. Однако шансы возрастают до 50%, когда возраст пациента переваливает за 85 лет. Хотя опоясывающий лишай может поражать людей любого возраста, на самом деле около половины всех случаев опоясывающего лишая встречается у людей в возрасте от 60 лет и старше. Ослабленная иммунная система. Некоторые состояния приводят к ослаблению иммунной системы — это ВИЧ/СПИД, рак, трансплантация органов, поскольку это обычно связано с приемом иммуносупрессивных (то есть таких, которые подавляют иммунитет) препаратов. Стресс. По словам медиков, может существовать связь между стрессом и вспышкой опоясывающего лишая. В обзоре 2014 года, опубликованном в журнале Innovations in Clinical Neuroscience, исследователи определили, что стрессовое событие в жизни обычно предшествует вспышке опоясывающего лишая, однако здесь играют немаловажную роль и другие общие факторы здоровья.

Лечение опоясывающего лишая

Основное лечение опоясывающего лишая — это прием противовирусных препаратов. Наиболее часто используется ацикловир и его производные. Не откладывайте лечение: лекарства помогут уменьшить тяжесть и продолжительность заболевания, если вы начнете принимать их как можно раньше.

«Время имеет значение. Противовирусные препараты наиболее эффективны, если начать их принимать в течение 72 часов после появления кожных проявлений, — рассказывает Нельсон. — Противовирусные препараты помогут ускорить образование и отслоение корки на месте поражения кожи на один-два дня, сократить продолжительность периода активности вируса, уменьшить острую боль и что, возможно, наиболее важно, сократить продолжительность постгерпетической невралгии».

Постгерпетическая невралгия — это осложнение, которое может привести к боли, зуду и онемению от опоясывающего лишая на протяжении трех или более месяцев после инфицирования.

Помимо контроля над самим вирусом вы также можете уменьшить дискомфорт, связанный с симптомами, другими способами:

Принимать безрецептурные болеутоляющие средства, такие, как ибупрофен или напроксен. Принимать рецептурные лекарства от нервной боли. Доктор Нельсон отмечает, что габапентин чаще всего используется для лечения острой боли, а нортриптилин — от боли, которая может сохраняться долгое время, если вы имеете дело с постгерпетической невралгией. В более тяжелых случаях могут быть прописаны болеутоляющие препараты, но они не являются «первой линией защиты». Ванночки из отвара овсяных отрубей для облегчения зуда. Используйте средства против зуда, например, лосьон с каламином.

Профилактика опоясывающего лишая

В мире вакцины против ветряной оспы называют краеугольным камнем профилактики заболеваемости опоясывающим лишаем. Даже если в детстве вы болели ветряной оспой, вы все равно можете и должны сделать прививку от опоясывающего лишая. В Украине прививка от ветряной оспы не входит в число обязательных, однако ее можно сделать по собственному желанию, предварительно проконсультировавшись со своим лечащим врачом.

К сожалению, полученный от вакцинации иммунитет работает недолго — в зависимости от используемой вакцины.

Прививки рекомендованы:

людям старше 50 лет;

тем, у кого ранее уже были случаи опоясывающего лишая;

тем, кто не уверен, болел ли ветрянкой в прошлом: лучше перестраховаться, чем подвергнуться опасности (по оценкам ВОЗ, 99% людей в мире старше 40 лет переболели ветряной оспой, даже если они этого не помнят).



Кроме того, вы можете попытаться контролировать уровень стресса, чтобы снизить этот фактор риска, а также вести здоровый образ жизни, чтобы укрепить иммунную систему.

При подозрении на опоясывающий лишай стоит как можно скорее обратиться к врачу. Избегайте контактов с другими людьми, особенно теми, кто не болел ветряной оспой, не привит, а также людей с ослабленным иммунитетом. Хотя вы не можете напрямую передать кому-то вирус опоясывающего лишая, вы можете заразить его ветряной оспой через открытые волдыри. Однако как только сыпь покрывается коркой, человек больше не заразен.